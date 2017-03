"Kriegsfotografinnen" am 8. März um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen / 60-min. Dokumentarfilm von Sigrid Faltin über das Leben von Fotografinnen an Brennpunkten (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Mehr Frauen als Männer berichten heute aus Krisengebieten. Manchekommen an Orte, die Männern verwehrt sind. Der Film stellt Frauenvor, deren Kriegsfotos in den letzten 100 Jahren um die Welt gingenund immer noch gehen. Die französische Kriegsfotografin ChristineSpengler (geb. 1945) ist eine der wenigen, die den Krieg scheinbarunversehrt überstanden haben. In der Dokumentation von Sigrid Faltinwird sie Fotos berühmter Kolleginnen einordnen und über das Leben alsFotografin an Brennpunkten berichten, das sie nach Vietnam,Afghanistan, in den Iran und den Tschad geführt hat. Der Film ist zusehen am Mittwoch, 8. März 2017 um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.Pionierin an Kamera und FrontAlice Schalek (1874 bis 1956) aus Wien gilt als die erste Frau,die an der Front fotografierte. Als Berichterstatterin für die NeueFreie Presse machte sie Fotos von österreichischen Soldaten im ErstenWeltkrieg, Bilder, die heute auf uns statisch und gestellt wirken.Damals hat die Tatsache, dass eine Frau solche Fotos schoss, selbstprogressive Männer wie Karl Kraus entsetzt.Stuttgarterin im Spanischen BürgerkriegIm Spanischen Bürgerkrieg machte sich Gerda Taro (1910 bis 1937)einen Namen. Die Jüdin und Sozialistin aus Stuttgart war dieLebensgefährtin des legendären Magnum-Fotografen Robert Capa. Beidedokumentierten den Krieg auf der Seite der Republikaner, Gerda Tarowurde dabei von einem Panzer überfahren und tödlich verletzt. Sie war26 Jahre alt und die erste Fotografin, die Opfer ihrer Arbeit imKrieg wurde. Lange war sie vergessen, jetzt haben neuere Forschungenergeben, dass viele Fotos, die Capa zugeordnet waren, von ihrstammen.Legenden und abgeschnittene Lebensgeschichten Sieben Jahr nachTaros Tod zog eine Amerikanerin mit der Kamera gegen die Deutschen zuFelde. Lee Miller. Erst wurde sie berühmt als Model und Muse von ManRay und Jean Cocteau, später mit ihren Fotos vom Kriegsende inDeutschland. Das Bild von Lee Miller in Hitlers Badewanne istlegendär. Camille Lepage starb zu jung, um Geschichte zu schreiben.Die Französin dokumentierte die Gräuel im Bürgerkrieg vonZentralafrika, die selbst die Uno aufschreckten. Ihre Mission musstesie mit dem Leben bezahlen. Französische Soldaten fanden die Leicheder 24-Jährigen im Kampfgebiet. Fotos über www.ARD-Foto.de.Akkreditierte Journalisten können den Film anschauen unterpresseportal.swr.de.Pressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800,Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell