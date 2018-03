Wiesbaden (ots) - Robert Schwentkes Kriegsdrama DER HAUPTMANN(Start: 15. März) basiert auf einer wahren Begebenheit, die sich inNorddeutschland in den letzten Tagen des zweiten Weltkriegeszugetragen hat. Ein Soldat namens Willi Herold findet die Uniformeines Offiziers und schlüpft mit der Kleidung in die Rolle deshochrangigen Soldaten. Seine Mitmenschen glauben ihm und folgenseinen Befehlen. In den chaotischen Tagen des Zusammenbruchs desDritten Reiches begeht er mit der Hilfe eines zusammengewürfeltenHaufens von versprengten Soldaten Gräueltaten an vermeintlichenDeserteuren, Plünderern, Verrätern und den Insassen einesGefangenenlagers. "Robert Schwentke erzählt die Geschichte mit einerbemerkenswerten künstlerischen Radikalität in Schwarzweißbildern. Undweil DER HAUPTMANN auf allen Ebenen (Drehbuch, Regie, Kamera,Schauspiel, Ausstattung, Schnitt, Musik) künstlerisch konsequent undsouverän umgesetzt wurde, wird er mit dem Prädikat "besonderswertvoll" ausgezeichnet." Dies schreibt die Jury in der Begründungfür die höchste Auszeichnung, die die unabhängige Expertenrundevergeben hat.Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/der_hauptmannMit UNSERE ERDE 2 (Start: 15. März) hat sich das BBC Team gut 10Jahre nach dem großen Kino-Erfolg von UNSERE ERDE für eineFortsetzung des Natur-Dokumentarfilms zusammengetan. "One AmazingDay", so der englische Titel, führt den Zuschauer wieder an diefantastische Natur unseres Planeten heran, gewährt einzigartigeEinblicke, zeigt unterschiedlichste Tierwesen, ihre Lebensräume unddie Pflanzenwelt. Die fünfköpfige FBW-Jury vergibt hierfür dasPrädikat "besonders wertvoll" und schreibt in ihrer Begründung: "DerFilm zeigt die Schönheiten und Wunder unseres Planeten auf allenKontinenten. Die spektakulären Bilder sind dynamisch geschnitten undchoreographiert, gewürzt mit einer guten Prise Humor. Dazu lebt derFilm ohne Zweifel von den überwältigenden Bildern, die ein vehementesPlädoyer für den Schutz des Planeten Erde sind."Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/unsere_erde_2In der kommenden Woche startet mit ZWEI HERREN IM ANZUG (Start:22. März) Josef Bierbichlers Verfilmung seines eigenenautobiografischen Romans "Mittelreich". In "großartigen Kinobildern,die bis ins kleinste Detail präzise ausgestattet sind", so dieExpertenrunde der FBW, erzählt Bierbichler eine Saga aus dem 20.Jahrhundert. Der Sohn und der Vater treffen bei der Beerdigung derMutter aufeinander. Und obwohl sie in der Vergangenheit schon einigeKämpfe miteinander ausgefochten haben, fangen sie an, miteinander zureden. Und sich zu erinnern. Die Geschichte von ZWEI HERREN IM ANZUGist angelehnt an die Geschichte von Bierbichlers Familie, er selbsthat das Drehbuch geschrieben und die Rolle des FamilienoberhauptsPankraz übernommen. In den Augen der FBW-Jury ist Bierbichler mitZWEI HERREN IM ANZUG "ein großes bayerisches Epos" gelungen, das "andie Tradition des Kinos von Fassbinder und Achternbusch anknüpft". Inihrer Begründung für das einstimmig vergebene Prädikat "besonderswertvoll" spricht sie ein besonderes Lob aus für die Bildgestaltungvon Tom Fährmann, das Szenenbild von Josef Sanktjohanser und dieOriginalmusik von Tim Kreuser. Die Jury zeigt sich begeistert davon,wie es Bierbichler gelingt, "durch einen kleinen Kosmos die großeWelt zu erzählen".Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/zwei_herren_im_anzugMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell