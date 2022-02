Krieg in der Ukraine: Das passiert jetzt an der Börse

Die schlimmsten Befürchtungen werden wahr: Russland greift die Ukraine an. Und es geht nicht nur um die Separatistengebiete, sondern Wladimir Putin will sich offenbar das ganze Land einverleiben. Anleger müssen heute und in den nächsten Tagen mit massiven Auswirkungen auf die Börsen rechnen. Die Futures der Indizes zeigen das bereits an: DAX -3%, S&P -2%, Nasdaq -2,5%. Gold- und Ölpreise schießen in die Höhe.

Traurig, aber wahr: Es gibt Krieg in Europa. An einem Tag, an dem Menschen sterben, sollten die Finanzen eigentlich nicht die Hauptrolle ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.