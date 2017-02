Kreuzflug: HL Travel bringt seine Gäste im privaten Luxusjet zur Expo 2017 nach Astana - BILD

Von 17. Juni bis 1. Juli 2017 bietet HL Travel einen Kreuzflugim luxuriösen VIP-Privatjet in Zentralasien an - das absoluteHighlight: Ein Besuch der Weltausstellung in Astana.Wien/Basel (ots) - Der diesjährige Sommerkreuzflug von HL Travelführt in der Zeit von 17. Juni bis 1. Juli 2017 nach Zentralasien undwartet dort mit einem besonderen Highlight auf: einem Besuch derWeltausstellung Expo 2017 in Astana (Kasachstan), die unter dem Motto"Energie der Zukunft: Maßnahmen für weltweite Nachhaltigkeit" steht.Aber auch sonst hat die 15-tägige Reise im privaten Luxusfliegereiniges zu bieten: Denn die Metropolen der zentralasiatischen Ländersind kulturell und historisch äußerst abwechslungsreich - kurz: inAstana (Kasachstan), Almaty (Kasachstan), Tashkent (Usbekistan),Samarkand (Usbekistan), Ashgabat (Turkmenistan) und Baku(Aserbaidschan) - die Stationen des Kreuzflugs - trifft Tradition aufModerne. "Neben der Expo in Astana besuchen wir beispielsweise auchSamarkand, die Stadt mit einer über 2.500 Jahre alten Geschichte",erläutert Melanie Frühwirt. "Und wir reisen auch nach Ashgabat, dieHauptstadt Turkmenistans, die wegen der höchsten Dichte an weißenMarmorgebäuden ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen wurde."Hier die Reiseroute im Detail: Dieser Kreuzflug findet imVIP-Privatjet Boeing 737 mit All-Business Class und nur 40Sitzplätzen statt - hier eine Virtual Tour B737 durch das Flugzeug.Die Reiseroute im Detail: Wien/Zürich - Astana - Almaty - Tashkent -Samarkand - Ashgabat - Baku - Wien/Zürich. Pauschalpreis: 28.850 ?pro Person, maximale Teilnehmer: 30 Personen.Alle Reisen können direkt unter office@hltravel.at oderoffice@hltravel.ch gebucht werden.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:high level travel Österreich + SchweizMelanie FrühwirtGeschäftsführerin HL Travel Swiss und Österreich+43 (0)3463/55521office@hltravel.atwww.hltravel.atoder+41 (0) 61 271 4730office@hltravel.chwww.hltravel.chDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19252/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: high level travel ?sterreich u. Schweiz, übermittelt durch news aktuell