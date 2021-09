Kreuzfahrtgesellschaft-Aktien: Reiten sie heute auf einer Welle nach oben?

Überblick

Die Aktien von Kreuzfahrtgesellschaften, darunter Carnival Corp (NYSE:CCL) und Royal Caribbean Group (NYSE:RCL), werden am Montag inmitten des Optimismus über die Wiedereröffnung höher gehandelt, da die Anleger die Fortschritte bei den Impfstoffen und die Entwicklungen bei den Auffrischungsimpfungen bewerten.

Albert Bourla, CEO von Pfizer Inc. (NYSE:PFE), sagte in einem Interview in der ABC-Sendung "This Week", dass er eine Rückkehr zur Normalität innerhalb



