Kreuzfahrten-Portal: GoCruise setzt Fokus aufs Reisegebiet / Kreuzfahrtberatung richtet sich an 3 Mio. Erst-Kreuzfahrer und Wiederholer

Hamburg (ots) - Die Destination im Mittelpunkt und das Schiff alsHighlight - mit dieser Ausrichtung entert GoCruise.com als neuesKreuzfahrt-Buchungsportal den Markt und wendet sich nebenBestands-Kreuzfahrern vor allem an Kreuzfahrt-Neulinge.Für Urlauber, die eine Schiffsreise antreten möchten, ist inerster Linie entscheidend, wohin die Reise geht und erst in zweiterHinsicht auf welchem Schiff sie fahren. Das neueKreuzfahrt-Buchungsportal GoCruise (www.gocruise.com) stellt vorallem die Destination für den Gast in den Vordergrund. Mit großenFotos, detaillierten Informationen zu den angelaufenen Hafenstädtensowie Beschreibungen der Schiffe, die die Besonderheiten hervorhebenund fernab von üblichen Katalogtexten sind, setzen die Hamburgereinen neuen Standard im Markt der Kreuzfahrtvermittlung."Mit GoCruise vereinfachen wir den komplexen Markt derKreuzfahrten und helfen dem Urlauber, schnell und einfach die besteSchiffsreise zu finden und zu buchen", so Geschäftsführer MichaelBlaut. Neben dem perfekten Match von Wunsch-Destination und passendemSchiff komme bei den Passagieren auch die umfassende Preis- undBonusgarantie für jede einzelne Kreuzfahrt sehr gut an. So kann derGast sicher sein, dass eine Kreuzfahrt bei GoCruise niemals teurerist, als wenn er diese direkt bei der Reederei bzw. dem Veranstalterbucht.Mit insgesamt 135 Jahren Kreuzfahrterfahrung sieht sich dasHamburger Team von Kreuzfahrtberatern und -experten bestens für dieaktuell 2 Mio. Deutschen gerüstet, die bereits auf hoher See Urlaubmachen. Diese Zahl hat die Cruise Lines International Association(CLIA) jüngst in ihrer März-Untersuchung ermittelt und prognostizierteinen Anstieg auf über 3 Mio. Passagiere in den kommenden fünfJahren.Aus über 1.300 Kreuzfahrt-Routen mit rund 7.500 Abfahrten auf denSchiffen von derzeit sieben Reedereien kann der Urlauber bei GoCruiseim Handumdrehen wählen, darunter die für den deutschen Urlauberwichtigsten Anbieter AIDA Cruises, Costa Kreuzfahrten, MSCKreuzfahrten und TUI Cruises. Auch Norwegian Cruise Line, Hapag-LloydCruises und die britische Reederei Cunard Line stehen als beliebteAnbieter zur Auswahl. Weitere folgen in den nächsten Wochen, ebensowie zahlreiche neue Service-Bereiche und Funktionen. Im Fokus stehendabei interaktive Beratungs-Tools, nutzergenerierte Inhalte,Social-Media-Elemente und neue Wege in der Kundenansprache.Über GoCruiseGoCruise.com ist der Online-Spezialist und Beratungsprofi speziellfür Kreuzfahrten. Urlauber finden aus mehreren Tausend tagesaktuellgelisteten Schiffsreisen von den beliebtesten deutschen undinternationalen Reedereien schnell und einfach die Kreuzfahrten undSchiffe, die zu ihnen passen. GoCruise rückt dabei die Reiseziele inden Mittelpunkt und vereinfacht den komplexen Markt der Kreuzfahrtenfür den Urlauber durch eine völlig neue Art der Darstellung undBuchung. GoCruise ist eine Marke der GoVios GmbH aus Hamburg und aufbestem Weg, einer der führenden Vermittler von Hochsee-Kreuzfahrtenim deutschsprachigen Raum zu werden.