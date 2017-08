Kreuzfahrt: »Royal Clipper« segelt weltweit über die Bildschirme / Reportage über größtes 5-Mast-Vollschiff der Welt läuft Anfang September in deutscher Erstausstrahlung auf N24 (FOTO)

Hannover-Langenhagen (ots) -In Deutscher Erstausstrahlung kreuzt die »Royal Clipper« AnfangSeptember durch deutsche Wohnzimmer: Die 60-minütige Reportage überdas größte 5-Mast-Vollschiff der Welt wurde in der Reihe "The MightyShip" von Discovery Channel auf einer Mittelmeer-Route mit ZielhafenVenedig produziert und ist in den kommenden Monaten in mehr als 120Ländern zu sehen.Das Kamerateam begleitete Matrosen der »Royal Clipper« auf die 52Meter hohen Masten, schaute dem Kapitän bei spannenden Manövern überdie Schulter und erklärt die technischen Abläufe an Bord des modernenSegel-Kreuzfahrschiffes, das in vielen Bereichen noch immertraditionelle Abläufe wie vor mehr als 100 Jahren aufgreift.Sendetermin:5. September 2017 00.05 Uhr / N24Weitere Informationen:www.starclippers.com / info@star-clippers.de Telefon 00800-782 72547 (gebührenfrei)Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe derWelt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größerenKreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die mansonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitzeder Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffebefahren auf wechselnden Routen die Karibik, Asien und dasMittelmeer. Seit 2014 stehen erstmalig Kreuzfahrten nach Kuba auf denFahrplänen, ab 2017 kreuzt die »Star Clipper« durch die InselweltIndonesiens. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie diebaugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5Meter / 170 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder). Künftig erweitertStar Clippers die Flotte um den Neubau »Flying Clipper«, der die»Royal Clipper«, derzeit im Guinness-Buch der Rekorde als größterRahsegler der Welt aufgeführt, überragen wird.Pressekontakt:John Will KommunikationBremer MedienhausSchwachhauser Heerstraße 7828209 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Star Clippers, übermittelt durch news aktuell