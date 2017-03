Kreuzfahrt-Knigge: Fallen und Fettnäpfchen an Bord / Tipps für Seereisen-Anfänger von kreuzfahrten.de, Teil 1 (von 2)

Krombach (ots) - Damit Kreuzfahrt-Neulinge nicht ins Fettnäpfchentreten, hat kreuzfahrten.de, Deutschlands großes Portal fürSeereisen, die wichtigsten Regeln an Bord zusammengestellt. Hierkommt der Kreuzfahrt-Knigge für alle, die an Bord nicht wie eineLandratte wirken wollen.Die gute Nachricht: Der Kreuzfahrt-Knigge ist schnell gelernt. Werdiese Regeln beherzigt, umschifft die Fettnäpfchen und bewegen sichsicher über die Planken. Keine Angst vor Captain's Dinner, Dresscodeoder Trinkgeld-Entscheidung. Gute Nachricht Nummer zwei: EineKreuzfahrt ist heute viel entspannter als früher. Viele Reedereienmotten alte Benimmregeln ein und schaffen an Bord einelocker-entspannte Atmosphäre. Einige Spielregeln sind dennochwichtig. Kreuzfahrten.de hat das kleine Einmaleins für alleErstklässler an Bord zusammengestellt.Schummeln ist gefährlichKein Kreuzfahrer sollte versuchen, sich vor derSeenot-Rettungsübung zu Beginn der Reise zu drücken. Die Übung istinternational vorgeschrieben und für jeden an Bord Pflicht. Gäste,die sich drücken und erwischt werden outen sich als Anfänger an Bord.Unser Tipp. Den Anweisungen der Crew folgen, ernst nehmen und mitHumor (er)tragen.Zündeln ist streng verbotenSafety first: Sicherheit wird an Bord großgeschrieben. Mit Feuerauf einem Schiff ist nicht zu spaßen, deshalb sind die Regeln streng.Rauchen in den Kabinen, Kerzen oder Räucherstäbchen sind bei allenReedereien verboten. Auch Bügeleisen, Lockenwickler und Tauschsiederkönnen ein Feuer verursachen und dürfen nicht an Bord. Wer dieseGeräte schmuggelt, riskiert die Beschlagnahme. Einen Föhn gibt es inder Kabine, und der Bügelservice macht zerknitterte Kleidung schnellwieder fit.Knausern lohnt sich nichtWie viel, wem und wann? Auf Kreuzfahrtschiffen ist es üblich,Trinkgeld zu geben. Es wird automatisch vom Bordkonto abgebucht, oderdie Reederei gibt klare Empfehlungen in den Reiseunterlagen. Werversucht zu tricksen, knausert bei der Honorierung der Crew an derfalschen Stelle. Gäste, die sich über den Service geärgert habensprechen das Thema an und geben der Crew die Chance zur Besserung.T-Shirt ist kein AnzugSelbst bei den Club-Schiffen von Aida ist es verpönt, in Badehoseoder Bikini im Restaurant aufzutauchen. Tagsüber liegen die Gäste aufallen Schiffen mit Freizeitkleidung richtig. Abends empfiehlt sichder Blick in das Programmheft: Casual steht für Freizeitkleidung mitlangen Hosen, semi-formal bedeutet leger mit Jackett und formal meintAnzug oder Smoking für den Herren und Cocktail- oder Abendkleid fürdie Damen. Im Zweifel hilft der Concierge gern mit Tipps.Keine Angst vor AusrutschernDas Captain's Dinner ist ein festlicher Abend, zu dem der Kapitänals Gastgeber bittet. Neulinge folgen am besten den Empfehlungen derCrew zum Dresscode und freuen sich auf einen außergewöhnlichen Abend.Der Kapitän bittet in der Regel Stammgäste an seinen Tisch, oderProminente. Falls Gäste an dem Abend Geburtstag haben, kann sie aucheine Einladung an den Tisch des Chefs ereilen. Aber keine Sorge, derKapitän testet Gäste nicht auf maritimes Wissen.Pünktlichkeit ist PflichtLandausflüge der Reedereien sind in der Regel gut organisiert undteuer. Landgänge auf eigene Faust sind meist preiswerter. Der Vorteilvon Ausflügen über die Reederei: Teilnehmer müssen sich keine Sorgenmachen, rechtzeitig zurück an Bord zu kommen. Das Schiff wartet beiVerspätungen der Gruppe. Gäste, die auf eigene Faust das Zielerkunden haben diese Garantie nicht. Kommen sie zu spät, müssen sieauf eigene Kosten versuchen, das Schiff im nächsten Häfen zuerreichen. Auch wichtig: Die Abfahrtszeit des Schiffes nennt denZeitpunkt des Ablegens. Vorher müssen noch Gangways eingeholt werden.Mindestens eine halbe Stunde vor der Zeit sollten Gäste wieder anBord sein.Ohne die Bordkarte geht gar nichtsNach dem Einchecken auf einem Schiff erhalten alle Gäste eineBordkarte. Ohne sie geht auf einem Schiff nichts. Die Bordkarte istAusweis, Kabinenschlüssel und Zahlungsmittel. Gäste, die einenÜberblick über Ihre laufenden Ausgaben wünschen können diesen perKarte abrufen. Zudem dient die Bordkarte bei Landgängen als Pass beimVerlassen des Schiffes und bei der Rückkehr. Damit kontrolliert dieReederei, ob alle Passagiere nach einem Ausflug wieder an Bord sindund verhindert, dass Fremde aufs Schiff kommen können. Kindererhalten auch eine Bordkarte, meist aber ohne damit bezahlen zukönnen.Achtung KofferAuf Kreuzfahrtschiffen werden die Koffer am Abend vor der Abreisevor die Kabinentür gestellt, und die Crew sammelt sie ein. Deshalbmüssen Gäste ihre Kleidung für den nächsten Tag planen, wenn sienicht im Schlafanzug von Bord gehen wollen. Praktisch ist eine kleineReisetasche für Kleidung und Utensilien der letzten Nacht. Profispacken auch bei der Anreise ein kleines Extragepäck mit Badezeug,Sonnencreme und Lesestoff.Das ABC der MeereSteuerbord, Tender und Gangway: Mit zwei Dutzend Vokabeln wirdjede Landratte zum Seebären. Zum Grundwortschatz gehören Steuerbord(in Fahrtrichtung rechts) und Backbord (in Fahrtrichtung links). DerBug ist vorne, das Heck hinten und der mittlere Teil nennt sichmittschiffs. Von Bedeutung sind auch die Tenderboote, die bordeigenenBeiboote, die zwischen Land und dem Schiff pendeln. Wie beim Fliegengibt es auch eine Gangway, um bequem aufs und vom Schiff zu gelangen.Der Profi surft an LandInternet, Telefon und SMS gehören für viele heute zum Alltag, dochan Bord ist Vorsicht geboten. Die Verbindung nach Hause ist oftlangsam und teuer. Profis warten auf den nächsten Landgang und surfendort im Restaurant oder Café mit kostenlosem WLAN.