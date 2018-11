Kreuzfahrt Guide Awards 2018: MS EUROPA 2 zum sechsten Mal in Folge für gastronomisches Konzept ausgezeichnet (FOTO)

Hamburg (ots) -Die EUROPA 2 wurde am 8. November 2018 im Rahmen des jährlichenKreuzfahrt Kongresses bei der Cruise Night erneut mit dem KreuzfahrtGuide Award in der Kategorie "Gastronomie" ausgezeichnet. Karl J.Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises,nahm den Preis von den Herausgebern des Guides, Uwe Bahn und Dr.Johannes Bohmann entgegen."Die Verbindung von gebotener kulinarischer Vielfalt,herausragender Qualität und perfekter Inszenierung an Bord der EUROPA2 und die durchgängig hohe Leistung in allen Restaurants sindBenchmark für die gesamte Branche und als Gesamtpaket auf denWeltmeeren noch immer nicht zu schlagen", so die Begründung derdreizehnköpfigen Jury für die wiederholte Auszeichnung der EUROPA 2.Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-LloydCruises, freute sich, den begehrten Preis entgegen zu nehmen: "Dassechste Jahr in Folge mit der EUROPA 2 den Preis für das bestegastronomische Angebot zu erhalten, ist Bestätigung und Anspornzugleich. Es zeigt, dass wir mit unserem Konzept auf dem richtigenKurs sind und treibt uns an, das Niveau nicht nur zu halten, sondernstetig zu verbessern. Möglich ist dieser Erfolg nur dank derherausragenden Arbeit der Crew an Bord und Kollegen an Land, denenich diesen Preis widmen möchte".Das ganze Jahr über sorgen die Mitarbeiter und die Crew der EUROPA2 dafür, dass in den sieben Restaurants Gerichte auf Sterneniveauzubereitet und serviert werden. Die Gäste haben unter anderem dieAuswahl zwischen einem französischen, einem italienischen oderasiatischen Spezialitätenrestaurant sowie einer Sushi-Bar. SechsBars, unter anderem das Collins mit der größten Gin Auswahl auf See,ergänzen das Angebot.In insgesamt acht Kategorien ermittelte die dreizehnköpfigeExperten-Jury die Sieger der diesjährigen Kreuzfahrt Guide Awards.Der Kreuzfahrt Guide Award wird vergeben in den Kategorien Service,Gastronomie, Familienfreundlichkeit, Sport und Wellness, Info- undEntertainment, Routing, Flussschiff des Jahres sowie ein Sonderpreisder Jury.Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unterwww.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unterwww.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unterwww.hl-cruises.de/blogPressekontakt:Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-LloydCruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.comOriginal-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell