Kreuzfahrt Guide Awards 2017: zweifache Auszeichnung für Hapag-Lloyd Cruises

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Hamburg (ots) -- EUROPA 2 zum fünften Mal in Folge zum "Besten Schiff" in derKategorie "Gastronomie" gewählt- "Bestes Routing" - Expeditionsschiff BREMEN für außergewöhnlichePassagen ausgezeichnet- Zehnköpfige Jury aus Kreuzfahrtexperten- Preisverleihung bei der Cruise Night des Kreuzfahrt Kongresses 2017Die besten Kreuzfahrtschiffe wurden am 9. November 2017 im Rahmendes neunten Kreuzfahrt Kongresses, dem jährlichen Branchentreff inHamburg, mit dem Kreuzfahrt Guide Award 2017 ausgezeichnet. ZweifacheEhrung für Hapag-Lloyd Cruises: Die EUROPA 2 wurde zum fünften Malfür die gastronomische Qualität und das Expeditionsschiff BREMEN fürdas "Beste Routing" ausgezeichnet. Karl J. Pojer, Vorsitzender derGeschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises, nahm die Preise von denHerausgebern des Guides, Uwe Bahn und Dr. Johannes Bohmann entgegen.Als "Dauersieger" bezeichnet die Jury die EUROPA 2, die zumfünften Mal in Folge für ihre gastronomische Vielfalt ausgezeichnetwurde. Besonders hervorgehoben wurden das Design der französischenBrasserie sowie die Speisenqualität und Angebotsvielfalt desBuffetrestaurants Yacht Club - laut Jury aktuell das beste Buffet aufhoher See. Ausschlaggebend für den Sieg der BREMEN in der Kategorie"Bestes Routing" war unter anderem eine Westpazifik-Expedition miteinem Premierenanlauf der Oki-Inseln.Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-LloydCruises, freute sich, zwei der begehrten Awards entgegen zu nehmen:"Höchste kulinarische Ansprüche und außergewöhnliche Routings auchabseits der klassischen touristischen Angebote sind Kernelementeunserer DNA und wir sind sehr stolz, für diese Qualitätsmerkmalegeehrt zu werden. Im Expeditionssegment ist das Routing das Herzstückdes Angebotes. Wir ermöglichen mit unseren Routen echte Expeditionenund sind oft Pioniere, die Neuland erschließen - diesen Anspruchwerden wir auch mit unseren beiden neuen Expeditionsschiffenfortführen, die 2019 in See stechen." so Karl J. Pojer.Mit einem exklusiven Restaurantangebot auf Sterneniveau, einembesonders großen Raumangebot pro Passagier und einer außergewöhnlichhohen Anzahl an Crew-Mitgliedern steht die EUROPA 2 für höchsteStandards in Komfort, Gastronomie und Servicekultur. Das moderneLuxusschiff verfügt über sieben Restaurants, darunter französische,italienische und asiatische Spezialitätenrestaurants sowie eineSushi-Bar. Sechs Bars, unter anderem das Collins mit der größten GinAuswahl auf See, ergänzen das Angebot. Expeditionsreisen mit derBREMEN sind moderne Abenteuer, die Erlebnischarakter und Komfortmiteinander verbinden. Regelmäßig nehmen die Expeditionsschiffe vonHapag-Lloyd Cruises Kurs auf Ziele abseits der üblichenTouristenpfade.In insgesamt acht Kategorien ermittelten die zehnköpfigeExperten-Jury sowie die Autoren des Kreuzfahrt Guide 2018 die Siegerder diesjährigen Kreuzfahrt Guide Awards. Die Verleihung fand imRahmen der Cruise Night statt, der der Kreuzfahrt Kongress 2017vorausging. Der Kreuzfahrt Guide Award wird vergeben in denKategorien Service, Gastronomie, Familienfreundlichkeit, Sport undWellness, Info- und Entertainment, Routing, Flussschiff des Jahressowie ein Sonderpreis der Jury.Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unterwww.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unterwww.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unterwww.hl-cruises.de/blogPressekontakt:Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation, Hapag-LloydCruises, Tel: +49 040 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.comOriginal-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell