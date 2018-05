Kreuzfahrt-Boom: rundum abgesichert an Bord und an Land (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Kreuzfahrtbranche boomt, auch immer mehr Deutsche gehen anBord. Doch wer kommt für die Behandlungskosten auf, wenn einPassagier auf hoher See erkrankt? Wer zahlt, wenn in die Kabineeingebrochen wird? Und was verändert sich beim Landgang? Die Expertender DVAG klären Fragen rund um den richtigen Versicherungsschutz.Pool-Landschaften, Kinos, Kletterhallen - Kreuzfahrtschiffe bietenimmer spannendere Aktivitäten für Groß und Klein. Auch viele Deutschegenießen die Vorteile einer Schiffsreise: Allein im vergangenen Jahrsind laut Statista rund 2,2 Millionen Deutsche an Bord gegangen, fastdreimal so viele wie noch zehn Jahre zuvor. Die Experten derDeutschen Vermögensberatung AG (DVAG) klären darüber auf, welcheVersicherungen auf Reisen nicht fehlen sollten.Reicht meine gesetzliche Krankenversicherung an Bord aus? BeiLandgängen greift die Versicherung wie bei einem normalen Urlaub imAusland. Der gesetzliche Versicherungsschutz umfasst lediglich das,was die inländische Krankenkasse Versicherten zahlen würde. Dies giltauch nur in europäischen Ländern und in den Ländern, mit denenDeutschland ein Sozialabkommen getroffen hat.Wer während der Kreuzfahrt jedoch ernsthaft erkrankt und zumBordarzt muss, sollte wissen: Beim Versicherungsschutz auf dem Schiffkommt es nicht darauf an, in welchem Land man unterwegs ist, sondernin welchem Heimathafen das Schiff registriert ist. Achtung: VieleSchiffe fahren nicht unter europäischer Flagge! "Eine privateAuslandskrankenversicherung ist in jedem Fall sinnvoll", erklären dieVersicherungsprofis der DVAG. "Sie deckt alle Eventualitäten ab, aucheinen teuren Rücktransport per Helikopter ans Festland." KostspieligeBehandlungen an Bord, die oft privat abgerechnet werden, und derRücktransport an Land oder ins Heimatland sind bei der gesetzlichenKrankenversicherung ausgeschlossen.Brauche ich eine Reisegepäckversicherung?"Wird in die Schiffskabine eingebrochen und der Laptop gestohlen,kommt die Hausratversicherung für den Schaden auf, sofern diese eineAußenversicherung einschließt und Schiffsreisen nicht ausgenommensind", wissen die DVAG-Berater. Hat man eine solche nichtabgeschlossen oder will sein Gepäck unterwegs absichern, bietet sicheine Reisegepäckversicherung an.Welche Versicherungen brauche ich noch für die Reise?Sowohl zuhause als auch auf Reisen gilt: Eine private Haftpflicht-und eine Unfallversicherung sind auf jeden Fall ratsam. Denn einUnfall oder ein versehentliches Malheur kann leicht passieren unddabei gravierend ins Geld gehen. Tipp: Meist sind dieseVersicherungen auch im Ausland gültig. Passagiere sollten ihrePolicen vor der Reise sicherheitshalber noch mal überprüfen.Über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!" Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten findenSie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell