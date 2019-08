Bremen (ots) - Das ARD-Erfolgsformat "Verrückt nach Meer" nimmtmit einem neuen Schiff Kurs auf 50 weitere Folgen. Ab September 2019starten die Dreharbeiten an Bord des kleinsten KreuzfahrtschiffsDeutschlands: der MS »Hamburg« von Plantours Kreuzfahrten.Dabei nimmt die MS »Hamburg« Kurs auf die paradiesische Inselweltder Karibik und die faszinierende Küste Brasiliens. Die Reisen desSchiffes auf den Großen Seen in den USA und Kanada sowie später sogardurch die Antarktis stellen weitere spektakuläre Highlights dergeplanten Dreharbeiten dar.Im Auftrag der ARD produziert die erfahrene KölnerProduktionsfirma Fandango die neuen Folgen der ebenso unterhaltsamenwie informativen Reisedokumentation. Produzent Geronimo Beckers setztmit der MS »Hamburg« auf "eine Kombination aus enormerRoutenvielfalt, außergewöhnlichen Destinationen und einer ebensoleidenschaftlichen wie professionellen Schiffsbesatzung." "Wir wollendie Zuschauer - neben klassischen Reise-Attraktionen, wie zumBeispiel einem Besuch bei den legendären Niagara-Fällen - auch immerwieder auf unterhaltsame Abenteuer abseits des touristischenMainstreams mitnehmen", ergänzt Fandangos Head of Development, Danielvon Rosenberg.Für den Bremer Veranstalter Plantours Kreuzfahrten startet derDrehbeginn pünktlich zum 30sten Firmengeburtstag. GeschäftsführerOliver Steuber freut sich entsprechend: "Für das sehr besondereRouting der »Hamburg« wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet,jetzt nehmen wir sogar Kurs auf deutsche Wohnzimmer. Wichtig für unswar von Beginn an, dass wir das echte Leben an Bord unseres Schiffesvor die Kameras bringen. Hier verfolgt die ARD gemeinsam mit derProduktionsfirma einen gelungenen Fahrplan. Und nicht zuletzt findendie Dreharbeiten in einem kleinen und sehr vertrauensvollen Rahmenstatt, der sowohl unseren Gästen als auch unserer Mannschaft an Bordsehr entgegen kommt."Die ersten Folgen von "Verrückt nach Meer" mit der MS »Hamburg«sollen ab Frühjahr 2020 in der ARD auf dem gewohnten Sendeplatz um16.10 Uhr ausgestrahlt werden.Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.dePlantours Kreuzfahrten zählt zu den erfahrensten Veranstaltern fürHochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routingjenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt dasBremer Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinsteKreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mitExpeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot anFlussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.Bildmaterial:Sehr gerne stellen wir Ihnen umfangreiches Foto-Material zuPlantours Kreuzfahrten, der MS »Hamburg« und den Flussschiffen zurVerfügung.Eine schnelle Auswahl auch unter: www.will-kommunikation.dePressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Plantours Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuell