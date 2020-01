DRESDEN (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Verständnis für eine sogenannte "Projektregierung" in Thüringen einschließlich einer punktuellen Zusammenarbeit von CDU und Linkspartei gezeigt. "Auch in der Opposition muss man versuchen, Dinge zu bewegen", sagte Kretschmer den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Donnerstagsausgaben). Es gehe nicht darum, "immer nur Contra zu geben, sondern um kritische Begleitung und Ringen um den rechten Weg".

Als die Union zur Regierungszeit des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) in der Opposition gewesen sei, habe sie "auch Regierungsentscheidungen mitgetragen, wenn sie sie für richtig befand", so der CDU-Politiker weiter. Die CDU könne aber keinen Linkspartei- oder AfD-Ministerpräsidenten mitwählen und auch nicht Kabinettsmitglieder in deren Regierungsmannschaft stellen, sagte Kretschmer.

