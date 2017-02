Kretschmer/Wanderwitz: Das Freiheits-und Einheitsdenkmal kommt

Berlin (ots) - Bisheriger Entwurf soll am Standort Berlinrealisiert werdenDie CDU/CSU-Fraktionsspitze hat sich heute für die finaleUmsetzung des Freiheits- und Einheitsdenkmal auf Grundlage derBeschlüsse des Deutschen Bundestages von 2007 und 2008 ausgesprochen.Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion,Michael Kretschmer, und der kultur- und medienpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marco Wanderwitz:"Das Freiheit- und Einheitsdenkmal in Berlin kommt so wie vomDeutschen Bundestag 2007 und 2008 beschlossen. Im Ergebnis desFachgespräches im Kulturausschuss am 25. Januar 2017 und vielerGespräche haben wir heute die Entscheidung getroffen, sowohl amStandort als auch an dem Siegerentwurf "Bürger in Bewegung"festzuhalten.Es war und bleibt eine Initiative von CDU und CSU mit diesemDenkmal an die friedliche Revolution von 1989 und die gesamtepositive Freiheits- und Einheitsgeschichte Deutschlands zu erinnern.Die Baugenehmigung liegt vor. Daher sollte der schwierige jahrelangeWeg dorthin nun bald mit einem Spatenstich quittiert werden. "Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell