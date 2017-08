Kretschmer/Rehberg: Finanzielle Unterstützung des Bundes für Bildung an Länder und Kommunen so hoch wie nie

Berlin (ots) - Rekordinvestitionen während der RegierungszeitAngela MerkelsAm heutigen Montag stellt der SPD-Kanzlerkandidat seine Pläne füreine Nationale Bildungsallianz vor, die u.a. eine Aufhebung dessogenannten "Kooperationsverbotes" und die Einführung einer"Gemeinschaftsaufgabe Bildung" im Grundgesetz vorsieht. Hierzuerklären der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Kretschmer, und derhaushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, EckhardtRehberg:Michael Kretschmer: "Die CDU handelt und redet nicht nur. In derRegierungszeit von Angela Merkel wurden Kommunen und Länder inBildungsangelegenheiten finanziell unterstützt wie nie zuvor. DieBildungsausgaben des Bundes haben sich seit 2005 mehr als verdoppelt:von 4,3 Milliarden auf 10,0 Milliarden Euro in 2016. Diesefinanziellen Anstrengungen setzen wir in der kommendenLegislaturperiode fort: für mehr Durchlässigkeit zwischen Schultypenund Ausbildungswegen; für einen Rechtsanspruch auf einebedarfsgerechte Betreuung im Grundschulalter; für eine Stärkung derSonderpädagogik, damit Inklusion gelingen kann; für eine verbesserteBetreuung von Leistungsschwächeren, um die Zahl der Schulabbrecherweiter zu reduzieren; für einen Digitalpakt, damit dieallgemeinbildenden und beruflichen Schulen über die erforderlicheAusstattung verfügen, um ausreichend junge Menschen auf ihrBerufsleben im digitalen Zeitalter vorzubereiten. Hierfür bedarf esweder einer Abschaffung des sogenannten "Kooperationsverbotes" nochder Verankerung einer "Gemeinschaftsaufgabe Bildung" im Grundgesetz.Was notwendig ist, ist der politische Wille dies zu tun. Hierfürstehen CDU und CSU."Eckhardt Rehberg: "Die Milliardenversprechen der SPD sind auf Sandgebaut. Sie lassen an die schlechten Zeiten erinnern, als derBundesfinanzminister Hans Eichel hieß. Woher soll das Geld kommen,mit dem die SPD ihre Wahlversprechen finanzieren will? Auch der SPDsollte bekannt sein, dass jeder Euro nur einmal ausgegeben werdenkann. Jede Woche kommt die SPD mit neuen Ausgabewünschen. Was fehltist eine solide Finanzierung. Jetzt sollen die Staatsüberschüsse zurFinanzierung herhalten. Diese sind aber nur temporär und bildenmitnichten eine verlässliche Finanzierungsgrundlage. Wie damit u.a.Investitionen in Bildung und Verkehrsinfrastruktur, die Abschaffungder Kita-Gebühren, Steuerentlastungen, das Arbeitslosengeld "Q",Programme für strukturschwache Regionen und ein Zukunftsfonds"Digitalisierung" finanziert werden sollen, bleibt das Geheimnis derSPD. Solide Finanzpolitik sieht anders aus."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell