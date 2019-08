Kretschmer: Keine Kompromisse beim Kohleausstieg mit den Grünen

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

AUGSBURG/DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat angekündigt, auch bei einer grünen Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl nicht früher als geplant aus der Kohleverstromung auszusteigen.



"Mit ihrem Ziel, aus der Kohleverstromung in ganz kurzer Zeit auszusteigen, würden die Grünen diesem Land großen Schaden zufügen", sagte Kretschmer der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). "Wir brauchen diese 20 Jahre", sagte er mit Blick auf das Ausstiegsdatum 2038. Das sei auch für die Energieversorgung wichtig.

Zehn Tage vor der Landtagswahl in Sachsen am 1. September liegt die CDU in einer neuen Wahlumfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag der ARD-"Tagesthemen" mit 30 Prozent der Zweitstimmen deutlich vor der AfD (24 Prozent). Hinter CDU und AfD rangiert Die Linke mit 16 Prozent. Die Grünen kommen demnach auf 11 Prozent, die SPD auf 7 und die FDP auf 5 Prozent./lex/DP/jha