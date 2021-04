Kretschmer: Nach Entscheidung in der K-Frage nun die Reihen schließen

DRESDEN (dpa-AFX) - Der sächsische CDU-Partei- und Regierungschef Michael Kretschmer hält nach dem Votum der Union in der K-Frage nun den Blick nach vorn für wichtig.



"Es gibt Tage der Diskussion und es gibt Tage der Entscheidung. Wenn die Entscheidung gefallen ist, geht es darum die Reihen zu schließen und zusammen an die Arbeit zu gehen", sagte Kretschmer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Der nächste Schritt sei ein ambitioniertes Regierungsprogramm für Deutschland.

In der Nacht zum Dienstag hatte sich der CDU-Bundesvorstand für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und CDU-Bundeschef Armin Laschet als Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen. In Sachsen hatten viele Christdemokraten Laschets bayerischen Amtskollegen Markus Söder favorisiert. Man habe die Auswahl zwischen zwei starken und erfolgreichen Kandidaten gehabt, betonte CDU-Generalsekretär Alexander Dierks. Das Votum sei eindeutig ausgefallen. "Markus Söder hat seine uneingeschränkte Unterstützung für Armin Laschet deutlich gemacht. Als Union gehen wir geschlossenen in den Wahlkampf."/jos/DP/stw