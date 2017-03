Kretschmer/Albsteiger: Europas größtes Bildungs- und Austauschprogramm stärkt Zusammenhalt und Weltoffenheit

Berlin (ots) - 30-jährige Erfolgsgeschichte von ERASMUS fortsetzenAm heutigen Freitag berät der Bundestag über einen Antrag derKoalitionsfraktionen zum EU-Bildungs- und Austauschprogramm ERASMUS+.Hierzu erklären der Stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Kretschmer, und die zuständigeBerichterstatterin, Katrin Albsteiger:Michael Kretschmer: "Nichts stärkt die europäische Identität mehrals persönliche Begegnung und gelebtes Miteinander über Ländergrenzenhinweg. Dafür steht auch ERASMUS+, Europas größtes Bildungs- undAustauschprogramm, das in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläumfeiert. Mit einem aktuellen Gesamtbudget von rund 15 Milliarden Eurofördert das Programm die Mobilität Lernender und unterstützt Menschenaller Altersstufen dabei, beschäftigungsrelevante und interkulturelleKompetenzen zu erwerben. Seit dem Start des Programms im Jahr 1987haben fast 1,3 Millionen deutsche Studierende über ERASMUS eine Zeitlang in einem anderen europäischen Land studiert. Außerdem wurde dasFörderangebot sukzessive für Auszubildende, Schüler, für dieErwachsenenbildung und die außerschulische Jugendarbeit ausgeweitet.Keine andere Initiative hat eine ganze Generation von Europäerinnenund Europäern so geprägt.Gerade heute gilt mehr denn je: Wir brauchen weltoffeneBürgerinnen und Bürger, die Europa ernst nehmen und mit Weitblick undVernunft gestalten. Deshalb setzen wir uns als Unionsfraktion mitNachdruck dafür ein, die 30-jährige Erfolgsgeschichte von ERASMUSfortzuführen - für gute Bildung in Europa."Katrin Albsteiger: "Europa leistet schon jetzt viel für seineBürgerinnen und Bürger. Viele Studierende und Auszubildendeprofitieren vom ERASMUS-Austausch während ihrer Ausbildung und lernen'Europa' so hautnah kennen. Hier müssen wir noch mehr investieren -vor allem in einer Zeit, in der der Zusammenhalt und die gemeinsamenWerte unseres Kontinents von rechtspopulistischen Kräften in vielenLändern massiv in Frage gestellt werden. Deshalb setzen wir uns füreinen künftigen Ausbau des europäischen Bildungs- undAustauschprogramms ERASMUS+ ein. Dabei wollen wir den Schwerpunktverstärkt auch auf den Bereich der Mobilität von Auszubildendenlegen: Bis 2020 sollten mindestens 10 Prozent der Auszubildendenwährend ihrer Ausbildung Auslandserfahrung sammeln.Außerdem wollen wir erreichen, dass auch nach dem geplantenAustritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union derAustausch und die Mobilität mit allen an ERASMUS+ teilnehmendenPersonen unter Beachtung der Grundprinzipien und -freiheiten der EUweiter offen und eng gestaltet werden."Hintergrund ERASMUS+ ist das Programm für Bildung, Jugend undSport der EU. Es ist mit einem Budget in Höhe von insgesamt etwa 14,8Mrd. Euro ausgestattet. Mehr als vier Millionen Menschen in Europa -insbesondere Schüler und Studierende, Auszubildende, Lehrkräfte undjunge Freiwillige - erhalten über den gesamten Programmverlauf von2014 bis 2020 Stipendien und Zuschüsse für einen Aufenthalt zuLernzwecken im Ausland. Bis zu 275.000 Studierende, 150.000Auszubildende und 130.000 junge Menschen in Begegnungsmaßnahmen ausDeutschland können gefördert werden. Außerdem ermöglicht ERASMUS+ imRahmen von Schulpartnerschaften Reisen und Auslandsaufenthalte vonSchülern und Lehrkräften sowie europäische Lehrerfortbildungen. MehrInformationen zum Thema unter: www.erasmusplus.dePressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell