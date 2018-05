STUTTGART (dts Nachrichtenagentur) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, (Bündnis 90/Die Grünen), hat den Erlass der bayerischen Regierung, wonach demnächst in jeder Behörde ein Kreuz hängen muss, als Ausdruck eines "hilfslosen, ja eines heillosen Konservativismus" kritisiert. Der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstagsausgabe) spottete Kretschmann, beim "skurrilen" Foto des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) mit einem Kruzifix in der Hand vor einer weißen Wand "musste ich an Vampir-Filme denken". Kreuze seien für ihn "Symbole des Glaubens", erklärte Kretschmann.

Er bedauere, dass dieser langsam verdunste. "Aber ich kann ihn nicht von Staats wegen erzwingen", so der Ministerpräsident weiter. Zum politischen Stil und der inhaltlichen Ausrichtung von konservativen Unionspolitikern wie Söder oder Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte Kretschmann, dieser Ansatz sei "aus der Zeit gefallen" und "rückwärtsgewandt".

