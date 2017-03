Kretschmann informiert sich in Israel über Startups

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

TEL AVIV (dpa-AFX) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) informiert sich auf seiner Reise durch das Heilige Land über israelische Startups.



In Tel Aviv diskutieren am Dienstag (7.30 Uhr) Vertreter baden-württembergischer Unternehmen mit Mitgliedern der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer, der Israelischen Innovationsbehörde und von Startups. Dabei geht es auch um die Möglichkeiten der staatlichen Förderung. Seit Sonntag bereist Kretschmann mit Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und einer 80-köpfigen Wirtschaftsdelegation Israel.