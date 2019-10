Kretinsky-Holding EPGC wird größter Metro-Aktionär

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky wird mit seinem Konsortium EPGC der größte Einzelaktionär von Metro .



Die Anteile von EPGC an Metro seien von zuletzt 17,52 Prozent auf jetzt 29,99 Prozent gestiegen, weil die Holding eine Call-Option ausgeübt habe, teilte EPGC am Donnerstagabend in Grünwald mit. Der Metro-Kurs notierte auf der Handelsplattform Tradegate 1,3 Prozent höher im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft./fba/he