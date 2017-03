Kreta - auf dem Weg zur Vorbilddestination für nachhaltige Ernährung im Urlaub

Berlin (ots) - "Sustainable Food: Ein Gewinn für Destinationen undUrlauber" - unter diesem Titel stellten die TUI Care Foundation undFutouris heute ein gemeinsames Projekt auf Kreta vor, das dieVerknüpfung der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren der Insel - Tourismusund Landwirtschaft - zum Ziel hat. Unter dem Namen "TUI Cares forCrete" vernetzt die Stiftung in dem Projekt vor Ort 47Weinproduzenten, zwei Weingüter, 25 Olivenfarmer und eine Olivenmühlemit dem lokalen Tourismussektor und tragen so dazu bei, diegriechische Insel zu einer Vorzeigedestination für nachhaltigeErnährung im Urlaub zu entwickeln.Elena Kountoura, Griechische Ministerin für Tourismus:"Griechenland ist als Tourismusdestination auch 2017 nach zweiRekordjahren auf dynamischem Wachstumskurs. Das Wachstum gestaltenwir dabei nachhaltig und zukunftsweisend. Denn nur von einemnachhaltigen Tourismus profitieren auf Dauer das Land und seineMenschen sowie die Besucher aus aller Welt. Wir sind froh, dass wirdank einer gemeinsamen Vision mit der TUI Care Foundation undFutouris auf Kreta neue Wege gehen können und dazu beitragen, dassGriechenland als nachhaltige Ganzjahresdestination weiter gestärktwird.""Mit der TUI Care Foundation engagieren wir uns für die Menschenin Zielen auf der ganzen Welt. Kreta stärken wir nun alszukunftsweisende Urlaubsregion und eröffnen dort Wein- undOlivenbauern neue Erfolgsperspektiven. Mit der Entwicklung dergrößten griechischen Insel zu einer Vorzeigedestination fürnachhaltige Landwirtschaft und nachhaltigen Urlaub möchten wiraußerdem dazu beitragen, Griechenland als Reiseziel noch attraktiverzu gestalten." so Thomas Ellerbeck, Vorsitzender des Kuratoriums derTUI Care Foundation.Hasso von Düring, Vorstandsvorsitzender von Futouris: "DasBewusstsein für nachhaltige Ernährung wächst immer weiter. Daserkennt man unter anderem an der stetig steigenden Nachfrage nachregionalen oder Bio-Lebensmitteln unserer Gäste. DasEinflusspotenzial der Tourismusakteure in Urlaubsregionen ist hoch,da dort große Mengen an Lebensmitteln eingekauft und verarbeitetwerden. Diese große Hebelwirkung sollten wir nutzen, um die positivenEffekte eines nachhaltigen Lebensmittelangebots zu verstärken."Im Fokus des Projekts stehen die beiden Hauptprodukte Kretas -Wein und Olivenöl - und ökologische Anbau- und Verarbeitungsprozesse.Außerdem werden sieben traditionelle kretische Weinreben durch dieHerstellung von lokalen Weinen besonders gefördert. Bart Lyrarakis,Geschäftsführer des Weinguts Lyrarakis auf Kreta, betont dieWichtigkeit des Projekts für die Bewahrung heimischer Weinsorten.Sein Weingut war bereits in die im Jahr 2016 durchgeführte Pilotphase"Nachhaltiger Weinbau" involviert, in der nachhaltige Anbaupraktikenin Zusammenarbeit mit den 47 lokalen Weinbauern umgesetzt wurden undWeinabende in ausgewählten Hotels stattfanden.Um Gästen den Besuch der Produktionsstätten vor Ort und dendirekten Austausch mit den Wein- und Olivenbauern zu ermöglichen,wird ein innovatives und interaktives Ausflugsprogramm entwickelt.Sensibilisierungs- und Kommunikationsmaßnahmen begleiten das Projekt.Langfristig soll eine Verbesserung der regionalenLebensmittelqualität und -quantität in Urlaubshotels erreicht, dienegativen Umweltauswirkungen der Landwirtschaft reduziert sowie dielokalen Wirtschaft gestärkt werden. Zudem profitieren Urlaubsgästevon einem erweiterten regionalen Speisenangebot in Hotels und aufAusflügen.Die Förderung des Projektes wurde in Berlin im Rahmen einesMediengesprächs der TUI Care Foundation bekanntgegeben. Nach ihrerGründung im Jahr 2016 wurden die ersten 30 Projekte in 25 Länderausgewählt, die in diesem Jahr finanziell unterstützt werden.Insgesamt stehen mehr als vier Millionen Euro zur Verfügung, um dennachhaltigen Tourismus weltweit zu fördern. Bis 2020 soll dieserBeitrag schrittweise auf dann jährlich 10 Millionen Euro erhöhtwerden. Gefördert werden Projekte, die jungen Menschen durch Bildungund Ausbildung neue Zukunftsausperspektiven eröffnen, Natur undTierwelt erhalten oder eine nachhaltige Entwicklung sowie Wohlstandin den Urlaubszielen der Welt fördern."Als Motor für den positiven Wandel in den Urlaubsdestinationenschafft die TUI Care Foundation Chancen für Einzelne, für dieGemeinschaft und für die Natur. Sie zeigt mit ihren Projekten, dassder Tourismus ein verlässlicher Partner für die Entwicklung vonLändern sein kann. Er ist nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor,sondern kann auch nachhaltig zur gesellschaftlichen Weiterentwicklungbeitragen" kommentiert Thomas Ellerbeck, Vorsitzender des Kuratoriumsder TUI Care Foundation.Über die TUI Care Foundation:Die TUI Care Foundation unterstützt und initiiert Partnerschaftenund Projekte, die neue Chancen für jungen Menschen schaffen und einenBeitrag zur positiven Entwicklung von Urlaubszielen weltweit leisten.Sie baut dabei auf die positive Kraft des Tourismus. Die Foundationfördert Bildung und Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen, denSchutz von Natur und Umwelt sowie nachhaltigen Tourismus inUrlaubsgebieten weltweit. Dabei verbindet sie Urlauber für den gutenZweck. Die TUI Care Foundation wirkt global und agiert local - siebaut tragfähige Partnerschaften mit lokalen und internationalenOrganisationen, um einen sinnvollen und nachhaltigen Beitrag zuleisten. Die gemeinnützige Stiftung steht für Transparenz und deneffizienten Einsatz finanzieller Mittel. Deshalb gehen 100% derSpenden an Partner und Projekte. Alle Verwaltungskosten der Stiftungübernimmt die TUI. Die TUI Care Foundation wurde im Jahr 2011 von TUIgegründet, dem weltweit führenden Tourismusunternehmen. Sie hat ihrenSitz in den Niederlanden, dem Herzen Europas.Pressekontakt:TUI GroupGroup Corporate & External AffairsChristian RappTUI Care Foundation - Leiter KommunikationTel. +49 (0) 511 566 6028christian.rapp@tui.comOriginal-Content von: TUI AG, übermittelt durch news aktuell