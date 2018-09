Kresse & Discher zieht es ins Rhein-Main-Gebiet (FOTO)

Offenburg (ots) -Die 50-köpfige, auf Content Marketing für den Mittelstandspezialisierte Agentur aus Offenburg, ist seit 1.9.2018 auch miteinem Büro in Eschborn vertreten.Mit der Expansion möchte das Management-Team vor allem den Erfolgder letzten Jahre durch neue Kunden weiter ausbauen. "Trotz allerDigitalisierung ist die räumliche Nähe zu unseren Kunden sehrwichtig", so Gründerin und Geschäftsführerin Heike Discher."Wir starten hier mit Konzeption und Beratung. Die gesamteProduktion bleibt in der Zentrale in Offenburg. Diese Distanz lässtsich im Bedarfsfall in zwei Stunden überwinden", meint ihrGeschäftsführungskollege Stephan Tiersch, der die Aktivitäten inRhein-Main leitet.Das 1990 gegründete, inhabergeführte Unternehmen sieht sichbereits als Agentur neuen Typs. "Change gehört bei uns zur DNA", soHeike Discher, "wir arbeiten fair, offen und transparent - getreuunserer Maxime 'Stärke weitergeben'." Gute Ergebnisse ließen sich,Discher zufolge, bei zunehmender Komplexität nur in flexiblen,partnerschaftlichen Strukturen erzielen.Sein Leistungsangebot beschreibt das badische Unternehmen alsinhaltsgetriebene, nutzenorientierte Kommunikation für denMittelstand. Dazu zählt die Betreuung von Social-Media-Kanälen ebensowie die Konzeption und Produktion von Kundenmagazinen undMitarbeitermedien in digitaler und gedruckter Form.Gestiegenen Bedarf sieht Kresse & Discher insbesondere inHilfestellungen, um die Komplexität der Kommunikation in den Griff zubekommen. "Das ist insbesondere für mittelständische Unternehmen einenicht zu unterschätzende Aufgabe", so Stephan Tiersch, "lässt sichaber mit unserer Erfahrung in Konzeption und Prozess-Gestaltung gutbewältigen."Pressekontakt:Dr. Stephan TierschKresse & Discher GmbHBüro Rhein-MainMergenthaler Allee 15-2165760 Eschborn06196 - 7700049stiersch@kresse-discher.deOriginal-Content von: Kresse & Discher GmbH, übermittelt durch news aktuell