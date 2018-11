Kresse & Discher - ein neuer Typ Agentur (FOTO)

Offenburg/Frankfurt (ots) -Der beständige Wandel in der Kommunikation verlangt nachflexibleren Denk- und Arbeitsweisen. Das bekommen viele Unternehmengerade deutlich zu spüren. Aber auch in der Agenturwelt bleibt keinStein auf dem anderen. Die Digitalisierung und das veränderteMediennutzungsverhalten stellen die Positionierung der Dienstleisterauf den Prüfstand. Bei Kresse & Discher aus Offenburg in Baden kannman davon ein Lied singen. Das Unternehmen ist seit über 25 Jahren amMarkt. "Wir haben uns den Wandel mittlerweile zum Prinzip gemacht",sagt Geschäftsführerin Heike Discher. Doch wie funktioniert so etwas?Wie gelangt "Change" in die DNA eines Unternehmens?"Das Wichtigste bei uns ist die breite Spitze", erklärt ihrGeschäftsführungskollege Stephan Tiersch, der die Aktivitäten imRhein-Main-Gebiet verantwortet. "Die Geschäftsleitung umfasst fünfMitglieder, die alle auch operativ tätig sind und laufendenKundenkontakt in Projekten haben. Dadurch sind wir immer unmittelbaram Markt."Für große Beweglichkeit hat zudem das Arbeiten inAufgaben-Rollen-Modellen geführt. Das bedeutet, dass jeder imUnternehmen grundsätzlich mehrere Rollen einnehmen kann. Es ist zumBeispiel selbstverständlich, dass ein Mitglied der Geschäftsleitungeinem Projektleiter in einem Teilprojekt zuarbeitet. Jeder soll gemäßseiner Stärken und Erfahrungen eingesetzt werden und muss in der Lagesein, in wechselnden Rollen zu arbeiten - unabhängig von Hierarchie.Die gesamte Organisation kann nur so flexibel sein, wie jedeseinzelne Mitglied. Daher gehören Laptop und iPhone für die meistenKollegen zur Grundausstattung. Vertrauensarbeitszeit, Homeoffice undSelbstorganisation im Team ermöglichen Eigenverantwortung,dezentrales Arbeiten und minimale Bürokratie. Ein von der DAPRzertifiziertes Traineeprogramm wird zudem künftig für qualifiziertenNachwuchs sorgen.Der Anfang September eröffnete Standort im Rhein-Main-Gebietbesteht gemäß der Flexibilisierungsstrategie von Kresse & Discher ausregelmäßig anwesenden Kollegen und einem Pop-up-Office-Konzept.Kontakt:Dr. Stephan TierschKresse & Discher GmbHBüro Rhein-MainMergenthaler Allee 15-2165760 Eschborn06196 - 7700049stiersch@kresse-discher.deOriginal-Content von: Kresse & Discher GmbH, übermittelt durch news aktuell