Kreml sieht mögliche Rückkehr zu G7 zurückhaltend

TIANJIN/MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml hat sich zurückhaltend geäußert zum Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, die G7 wieder um Russland zu erweitern.



"Wir legen den Akzent auf andere Formate", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag auf Reisen in China, wie die Agentur Tass meldete. Vor einigen Tagen hatte Peskow schon gesagt, das die Bedeutung der Siebenergruppe großer Industriemächte für Russland sinke. Dafür wachse die Bedeutung der G20, in der Moskau aktiv mitarbeite. Trump hatte vor dem G7-Gipfel in Kanada gefordert, Russland wieder aufzunehmen. Die Gruppe hatte Russland 2014 wegen der Annexion der ukraininischen Krim ausgeschlossen./fko/DP/edh