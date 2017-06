Kreml-Kritiker Nawalny festgenommen

MOSKAU (dts Nachrichtenagentur) - Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny ist am Montag im Vorfeld einer Demonstration festgenommen worden. Das teilte Nawalnys Frau über dessen Twitter-Account mit. Eine offizielle Bestätigung der Festnahme gab es zunächst nicht.

Der Kreml-Kritiker hatte am Nationalfeiertag Russlands zu landesweiten Protesten gegen Korruption aufgerufen. Die Pläne würden sich durch die Festnahme nicht ändern, so Nawalnys Frau. Der Oppositionelle war erst im März 2017 nach der Organisation von Protesten zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt worden. Nawalny will bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr gegen Präsident Wladimir Putin antreten.

Foto: über dts Nachrichtenagentur