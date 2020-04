Kreml: Kein Grund zur allzugroßen Panik am Ölmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach dem historischen Ölpreisabsturz in den USA warnt die rohstoffreiche Großmacht Russland vor Panik auf den Weltmärkten. "Alle Experten sind sich einig, dass dies kein Grund für eine übermäßig negative Einschätzung der aktuellen Lage ist", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge.



Die Ölpreise zeigten zwar keinen positiven Trend, aber sie unterliegen auch keinen erdrutschartigen Veränderungen, meinte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Deshalb gebe es auch keinen Grund für eine apokalyptische Stimmung.

Am Vortag war der Preis für ein Barrel Rohöl (159 Liter) der amerikanischen Sorte WTI zur Lieferung im Mai auf unter null gesunken. Das bedeutet, Käufer werden bei der Abnahme des Öls Geld erhalten. Zuletzt zeichnete sich allerdings eine Beruhigung am Ölmarkt ab. "Die Situation ist nicht angenehm, aber sie ist der aktuellen Dynamik geschuldet", sagte Peskow.

Russland, das besonders aus den Einnahmen aus dem Ölgeschäft seinen Haushalt finanziert, steckt in einer tiefen Krise. Es wächst die Sorge vor einer Massenarbeitslosigkeit. Die Regierung verfüge über notwendige Reserven, um die Folgen der weltweiten Schwankungen am Ölmarkt "auf unsere Wirtschaft abzumildern", sagte Peskow./cht/DP/fba