Kreislaufwirtschaft: Europaabgeordnete beweisen Ehrgeiz beim Recycling (FOTO)

Berlin (ots) -Die WirtschaftsVereinigung Metalle (WVMetalle) begrüßt dasaktuelle Abstimmungsergebnis des Umweltausschusses im Europaparlamentzur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy Package). Die Abgeordnetenfordern, dass künftig einheitliche, inputbezogene Recyclingquotenberechnet werden sollen. Dies ist ein wichtiger Beitrag für einhochwertiges Recycling.Franziska Erdle, Hauptgeschäftsführerin der WVMetalle, erklärt zumCircular Economy Package: "Wir unterstützen die Forderung desParlaments. Die EU-Mitgliedstaaten sollten eine einheitliche Methodezur Messung von Recyclingquoten bei Siedlungsabfällen verwenden.Letztlich geht es darum nachzuweisen, wie viele Abfälle nach ihrerErfassung und Sortierung tatsächlich recycelt werden. Sobald dieBerechnungsregeln klar definiert sind, kann Europa gezielte Maßnahmenergreifen, um ein hochwertiges Recycling von Metallen und anderenMaterialien zu fördern."Die WVMetalle begrüßt innerhalb des Beschlusses vor allem auch denAnsatz, Produkte und Materialien zu fördern, die mehrfachrecyclierbar sind: "Metalle können immer wieder ohne Qualitätsverlustrecycelt werden. Ohne sie ist auch ein Recycling von Produkten imnächsten Schritt der Wertschöpfungskette für die Mobilitäts- oderEnergiewende nicht machbar", so Erdle.Mit Zurückhaltung bewertet die WVMetalle den Auftrag an dieEU-Kommission, die Einführung europaweiter Quoten für dieVorbereitung der Wiederverwendung und das Recycling vonIndustrieabfällen zu prüfen. Industrielle Abfälle sind in ihrerZusammensetzung in aller Regel viel komplexer als Siedlungsabfälle.Die Quoten für Siedlungsabfälle sind daher nicht ohne weiteres aufindustrielle Abfälle übertragbar. Es ist deshalb zu begrüßen, dassdie EU-Kommission die Machbarkeit solcher Quoten bis Ende 2018zunächst in einem Bericht prüfen muss.Kritisch sieht die WVMetalle die Forderung, Mehrweg einen Vorrangvor Einweg-Verpackungen zu geben. Ökobilanzen belegen, dass einpauschales Schwarz-Weiß-Denken zwischen Mehrweg und Einweg beiVerpackungen nicht mehr berechtigt ist. Die Ökobilanz derAluminium-Getränkedose hat sich in den letzten Jahren kontinuierlichverbessert. Sie ist heute vielfach ökologisch gleichwertig zumMehrweg.Diese Pressemitteilung finden Sie auch auf unserer Homepage:http://bit.ly/PM_Kreislaufwirtschaft