Kreisel auf der Überholspur - BILD

Mit seiner einzigartigen Batterielösung befeuert KreiselElectric die neue ABT Audi RS6 Hybrid-RaketeRainbach i. M. (ots) - Das junge Mühlviertler Hi-Tech UnternehmenKreisel Electric, das mit seinen innovativen Produkten und Lösungenkonsequent seine Vision einer elektrischen Zukunft umsetzt, verhilftdem weltgrößten Veredler von Fahrzeugen von Audi und VW zu demaktuell wohl spektakulärsten Hybrid-Projekt, das demonstriert, wiesich das Beste aus zwei Welten zusammenbringen lässt.Anhand eines voll fahrbereiten Prototyps gibt ABT Sportsline einenaufregenden Ausblick auf die Zukunft des Tunings. Das auf einembereits leistungsgesteigerten ABT Audi RS6 basierende Auto sprengtdabei mit bis zu 1.018 PS Systempower nicht nur leistungstechnischGrenzen. Auch Verbrennungsmotor und E-Triebwerk kommen sich beidiesem spannenden Hybrid-Projekt näher. Denn die Ingenieure haben imKardantunnel einen zusätzlichen Elektromotor installiert, um perKnopfdruck einen Zusatz-Boost an der Hinterachse zu ermöglichen. Undwie das abgeht, demonstriert Rennfahrer Daniel Abt in seinem Video,in dem er den RS6-E vorstellt und zum ersten Mal den "Magic Button"drückt: [https://youtu.be/Pxak7Xqwphk] (https://youtu.be/Pxak7Xqwphk)Beim ABT Audi RS6-E beeindrucken bereits die Eckdaten desVerbrennungsmotors, der alleine auf 730 PS (537 kW) kommt. DieDifferenz zum 560 PS (412 kW) starken Serientriebwerk erklären dasselbst entwickelte Steuergerät ABT Engine Control (AEC) und einemodifizierte Abgasanlage. Als ABT Power R ist das Performance-Paketbereits im Handel verfügbar. Der Prototyp hat jedoch mehr zu bieten.Möchte der Fahrer die Beschleunigung ausreizen, lässt sich oberhalbvon 100 km/h auch die E-Power nutzen: Nun werden für kurze Zeit 288PS (213 kW) und 317 Nm zusätzliches Drehmoment frei. Insgesamt ergibtdies eine Systemleistung von 1.018 PS und 1.291 Nm. Da dieZusatzpower nur bei Bedarf zugeschaltet wird, reicht eine kompakteBatterie mit einer Kapazität von 13,6 kWh aus, die von KreiselElectric in Rainbach beigesteuert wird.Impulse erhielt ABT Sportsline bei dem ambitionierten Projektsowohl von Kreisel Electric als auch von seiner eigenen Abteilung fürElektromobilität, ABT e-Line, und aus dem Motorsport. Dort ist dasUnternehmen unter anderem für den Einsatz der Formel-E-Fahrzeuge fürAudi Sport verantwortlich. Der Prototyp RS6-E greift dem imTuning-Sektor erwarteten Wandel vor, der durch die zunehmendeVerbreitung von Hybridfahrzeugen und alternativen Antrieben kommenkönnte. ABT Sportsline ist bestens auf dieses Zukunfts-Szenariovorbereitet und zeigt mit dem RS6-E, wie viel Potential dieLeistungssteigerungen der nächsten Generation besitzen."Gerade in diesem High Performance Bereich zeigt sich, was unsereeinzigartige Kreisel Batterielösung wirklich kann", freuen sich dieGründer und Geschäftsführer von Kreisel Electric Markus, Johann undPhilipp Kreisel. "Der Elektromotor unterstützt den Verbrennungsmotorund zieht die Energie aus der flüssigkeitsgekühlten Kreisel Batterie,die im Heck unter dem Kofferraumboden untergebracht ist. Für dieWiederaufladung wird ein wenig von der reichlich vorhandenenMotorleistung für den Generator abgezweigt, sodass dieBatteriekapazität genug Energie für ein gutes Dutzend Sprintsliefert", so die Kreisel Brüder weiter.Youtube-Videos:[https://www.youtube.com/watch?v=OX9FcpL1HgU](https://www.youtube.com/watch?v=OX9FcpL1HgU)[https://www.youtube.com/watch?v=Pxak7Xqwphk](https://www.youtube.com/watch?v=Pxak7Xqwphk)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Martin Lettnerpresse@kreiselelectric.com+43 7949 / 21400Kreisel Electric GmbHKreiselstraße 1, 4261 Rainbach i. M.www.kreiselelectric.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30250/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Kreisel Electric GmbH, übermittelt durch news aktuell