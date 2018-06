Kreisel Energie-Ökosysteme läuten Zukunft ein

Rainbach i.M., Österreich (ots) - Das MühlviertlerHigh-Tech-Unternehmen Kreisel Electric gibt auf der Münchener "TheSmarter E Europe" Messe die Richtung für eine elektrifizierte Weltvor.Dass der österreichische Batterie-Pionier Kreisel dieeffizientesten und effektivsten Speicherlösungen entwickelt und bautund diese in Form von aufsehenerregenden mobilen und stationärenAnwendungen mit Serienpotential präsentiert ist hinlänglich bekannt.Auf der von 20. bis 22. Juni stattfindenden "The Smarter E Europe"Messe in München zündet Kreisel nun die nächste Evolutionsstufeseiner Vision einer elektrifizierten Welt."Als Solution Provider präsentieren wir nicht nur unsere neuestenProdukte und Lösungen, sondern vor allem auch, wie wir aus derenZusammenspiel intelligente Energie-Ökosysteme entstehen lassen",meinen dazu die Brüder Johann, Markus und Philipp Kreisel, Gründerund Chefs von Kreisel Electric.So wird es auf dem 128m2 großen Stand sowohl mobileSerienprodukte, wie den elektrischen Kleinbus mit einer Batteriegrößevon 86 kWh und einer Reichweite von bis zu 300km, als auch eine ganzeReihe stationärer Lösungen zu sehen geben. Ob unterschiedlicheLadeinfrastruktur-Anwendungen, vom mächtigen Power Charger mitintegriertem, nutzbaren 75 kWh Speicher für öffentlicheSchnelllade-Zwecke über den vielfältigen Smart Charger bis hin zuzwei Arten von Wall-Boxen für gewerbliche und privateLademöglichkeiten. Oder auch die Bandbreite derKreisel-Speicherlösungen, die ebenfalls zur Schau gestellt werden -vom Heimspeicher "Mavero" für private Haushalte (6 und 12 kWh) bishin zu großen Industriespeichern wie dem Kreisel Energy Rack (75kWh), das nicht zuletzt auch zum Spitzenlastmanagement Anwendungfindet. Vor allem soll aber demonstriert werden, wie alle KreiselProdukte und Lösungen mittels Integration modernster IoT- undM2M-Technolgien sowohl für umfassende Smart City Energie-Ökosystemenals auch für individuelle, private Anforderungen zum Einsatz kommenkönnen."Wir wollen als Solution Provider die beginnende Elektrifizierungder Welt federführend mitgestalten und sind bereits heute in der Lageunsere Vision einer elektrischen Zukunft durch Einsatz unsererProdukte und Lösungen schrittweise umzusetzen", führen dieKreisel-Brüder dazu weiter aus.Die Messe "The Smarter E Europe" findet vom 20. bis 22. Juni 2018auf der Messe München statt. Die Kreisel Koordinaten lautenPower2Drive Europe / Booth C1.510. Das geballte Kreisel-Portfolio istauch unter www.kreiselelectric.com zu finden.Pressekontakt:Martin Lettnerpresse@kreiselelectric.com+43 7949 / 21400Kreisel Electric GmbH & Co KGwww.kreiselelectric.comOriginal-Content von: Kreisel Electric GmbH, übermittelt durch news aktuell