Kreisel Electric wird mit Frost & Sullivan Award ausgezeichnet und ist somit an der Weltspitze angekommen.

Rainbach i. M. (ots) - Nie zuvor wurde so viel darüber geredet, dass es in derWelt der Mobilität dringend Veränderung braucht. Kreisel Electric aus Österreichüberzeugt durch Taten! Dafür ist das erst vier Jahre alte Unternehmen mit Sitzim oberösterreichischen Rainbach im Mühlkreis am 10. Juli mit dem ProductLeadership Award 2019 von Frost & Sullivan ausgezeichnet worden. Eine Ehrung,durch die der Betrieb nun an der Weltspitze angekommen ist.In Rekordzeit am Technologie-ZenitMatchwinner: Die Kreisel-Batterie für E-Mobilität. Das innovative Produkt ist inden Kategorien Leistungsstärke, Sicherheit und Lebensdauer weltweit unerreicht.Davon nahm auch Frost & Sullivan im New Yorker Headquarter Notiz. Das globaleUnternehmen mit Sitzen in 40 Ländern vergibt jedes Jahr den TechnologyLeadership Award an führende Unternehmen für Entwicklung und Nutzung neuerTechnologien. Zu diesem erlesenen Kollektiv darf sich nun auch Kreisel Electriczählen. Eine hochoffizielle und internationale Dekoration für das einzigartigeProdukt aus Oberösterreich, auf das auch Geschäftspartner und Kunden aus allerWelt schwören.Sicherheit geht vorGenerell wird die Batterie in der E-Mobilität gerne als Schwachstellebezeichnet. Die von Kreisel ist das Gegenteil davon. Für die enormeLeistungsstärke, Sicherheit und Langlebigkeit sind die spezielle Assemblierungund das innovative Thermomanagement, also das ausgeklügelte Steuern derEnergieströme, verantwortlich. Das effiziente Design, das eine kostengünstigeund vollautomatische Fertigung ermöglicht, rundet das Gesamtpaket ab.Drei Brüder als Vorzeige-UnternehmerBahnbrechende Ideen, exakte Planung und effiziente Umsetzung zum richtigenZeitpunkt - das sind die Bausteine für den ausgezeichneten Erfolg der BrüderJohann (Produkt/Elektrotechnik), Markus (Vertrieb/Marketing) und Philipp Kreisel(Entwicklung/Forschung). Mit viel Mut und Einsatz haben es die drei geschafft,in einem oberösterreichischen Ort mit kaum 3.000 Einwohnern, die beste Batteriedes Planeten herzustellen. Unternehmer die vorzeigen, dass wirklich allesmöglich ist. Allerdings nicht alleine. Es mussten schon auch andere mit ihnengehen und nicht nur Vertrauen investieren. Dazu zählen die OÖ Landesbank, dieInvest AG, die Bank Austria, die VKB sowie ihre jungen und hochmotiviertenMitarbeiter. Das gesamte Team setzt auf kontinuierliche Forschung undEntwicklung - mit dem Bekenntnis zu herausragender Produktqualität. Das Know-Howist ihre Stärke.Kontakt:Markus Kreiselpresse@kreiselelectric.com+43 7949 / 21400Kreisel Electric GmbH & Co KGKreiselstraße 1, 4261 Rainbach i. M.http://www.kreiselelectric.com/presseOriginal-Content von: Kreisel Electric GmbH, übermittelt durch news aktuell