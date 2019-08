Kreisel Electric und VinFast kooperieren bei Batterieentwicklung für Elektrofahrzeuge

Rainbach i. Mühlkreis (ots) - Im Rahmen der neu unterzeichnetenKooperationsvereinbarung entwickeln VinFast und Kreisel Electric gemeinsam einBatteriepack, das VinFast 2020 in ihren Elektroautos und Elektrobussen auf denMarkt bringen wird.VinFast Manufacturing & Trading Co., Ltd. (VinFast) gab eineKooperationsvereinbarung mit Kreisel Electric über die Entwicklung vonBatteriepacks für Elektroautos und Elektrobusse bekannt, die in VinFasts Werk inVietnam hergestellt werden sollen. Wesentlich bei der Entscheidung für Kreiselwaren Kriterien wie hohe Qualität, geringes Gewicht, hohe Sicherheit undLebensdauer der Batterie. VinFast kann dank der Zusammenarbeit mit Kreisel dieProduktion eigener Elektroautos und Elektrobusse beschleunigen und wird 2020E-Fahrzeuge mit Kreisel-Technologie auf den Markt bringen.Als Pionier im Bereich Batterien und Energielösungen für Hybrid- undElektrofahrzeuge gehört Kreisel Electric derzeit mit visionären Lösungen undTechnologien zu den renommiertesten Unternehmen der E-Mobilität. Die Produktevon Kreisel Electric zeichnen sich durch kompakte Bauweise, gute Wärmeableitung,hohe Sicherheit, schnellem Laden und einer hohen Lebensdauer bei niedrigenKosten aus. Erst kürzlich erhielt Kreisel Electric den Product Leadership Awardvon Frost & Sullivan, eine Auszeichnung für Unternehmen mit wegweisendenProdukten und Technologien, die die Welt verändern können." Wir glauben, dass Kreisel Electric zukunftsweisende Lösungen für dieElektroautos von VinFast bereitstellt und dazu beiträgt, die Käufer durchQualität und Sicherheit zu überzeugen ", bekräftigte Le Thi Thu Thuy -Vizepräsidentin von Vingroup und Vorsitzende von VinFast.Über Kreisel Electric GmbH & Co KGDie Kreisel Electric GmbH & Co KG mit Sitz in Rainbach bei Freistadt bietetinnovative Systemlösungen für alle Bereiche der E-Mobilität sowie für stationäreAnwendungen an und entwickelt die weltweit leichtesten und effizientestenHochleistungs-Batterien. Mittlerweile reichen die Projekte des Unternehmens vonPKW, Bussen und LKW bis zu Booten und Flugzeugen sowie stationärenSpeicherlösungen.www.kreiselelectric.comKontakt:Markus Kreiselpresse@kreiselelectric.comTel.: +43 7949 / 21400Original-Content von: Kreisel Electric GmbH, übermittelt durch news aktuell