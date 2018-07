Kreise: Zementhersteller LafargeHolcim vor Verkauf des indonesischen Geschäfts

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

ZÜRICH/JAKARTA (awp international) - Der weltgrösste Zementhersteller LafargeHolcim will laut Kreisen sein Geschäft in Indonesien abstossen. Die Schweizer könnten mit dem Verkauf einen Erlös von rund 2 Milliarden US-Dollar anstreben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen.

Als Interessenten kämen asiatische Baustoff-Konzerne und Finanzinvestoren in Betracht. Gleichwohl befinde sich ein möglicher Verkauf noch in einem frühen Stadium und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten