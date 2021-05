Kreise: Vonovia will Deutsche Wohnen schlucken - Zum dritten Mal

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der deutsche Immobilienriese Vonovia greift Kreisen zufolge zum dritten Mal nach dem Branchenkollegen Deutsche Wohnen . Der Konzern erwäge eine Übernahme für mehr als 18 Milliarden Euro, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.



Vonovia könnte dabei mehr als 50 Euro je Aktie bieten. Am Freitag war das Papier bei knapp 45 Euro aus dem Handel gegangen. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs am Montag allerdings bereits bis auf 49,79 Euro an.

Die beiden Unternehmen seien vorbereitet, Bedenken aus Politik und Mieterschaft zu begegnen, hieß es in den Kreisen weiter. Vonovia strebe eine gütliche Einigung mit dem Management von Deutsche Wohnen an. Es gebe aber noch keine endgültige Entscheidung und es sei nicht sicher ob die Erwägungen zu einer Transaktion führten. Die beiden Unternehmen waren am Feiertag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen./he