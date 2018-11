Kreise: Vodafone und Telecom Italia wollen 5-G-Netz in Italien zusammen aufbauen

Weitere Suchergebnisse zu "Telecom Italia":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Telekomkonzerne Vodafone und Telecom Italia verhandeln Kreisen zufolge über den gemeinsamen Aufbau der fünften Mobilfunkgeneration 5G in Italien.



Damit könnten Kosten gespart und der flächendeckende Start des Hochgeschwindigkeitsnetztes beschleunigt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Verhandlungsvereinbarung unterschrieben und wollten die Angelegenheit im ersten Quartal 2019 in trockene Tücher bringen. Es seien noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen worden. Vertreter beider Konzerne wollten die Neuigkeiten nicht kommentieren.

An der Börse wurde gleichwohl schon ein wenig vorgefeiert. Telecom Italia baute seine Kursgewinne zuletzt auf fast fünf Prozent aus. Vodafone fielen hingegen nach einem kurzen Höhenflug fast wieder auf den Zugewinn von einem halben Prozent von vor der Veröffentlichung der Kreisemeldung zurück./he/tos