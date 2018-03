Kreise: Verschuldeter Deutsche-Bank-Großaktionär HNA verkauft weitere Immobilien

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

HONGKONG (dpa-AFX) - Der in Geldnöten steckende Deutsche-Bank-Großaktionär HNA macht offenbar weiter mit dem Verkauf von Immobilien.



In Shanghai und Peking wolle der Konzern neun Immobilien im Gesamtwert von 14 Milliarden chinesischen Yuan (1,8 Mrd. Euro) losschlagen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Insider.

Die hochverschuldete HNA arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, Geld in die Kassen zu bekommen. In den vergangenen Wochen und Monaten hat das schnell durch Übernahmen gewachsene Konglomerat bereits Vermögensteile im Wert von umgerechnet mehr als 10 Milliarden Euro zum Verkauf gestellt. Insgesamt soll HNA Verkaufserlöse von rund 100 Milliarden Yuan (12,8 Mrd Euro) im ersten Halbjahr anstreben.

Bei der Deutschen Bank war HNA Anfang 2017 groß eingestiegen, hat seine Beteiligung aber in diesem Jahr bereits mehrfach leicht gesenkt. Zuletzt hielten die Chinesen rund 8,9 Prozent an dem Dax -Konzern.

HNA steht unter Druck, nachdem der Konzern in den vergangenen Jahren Milliarden an Dollar für Beteiligungen und Immobilien ausgegeben hat. Unter anderem ist HNA auch Großaktionär beim Flughafen Hahn, der mehrheitlich in seinem Besitz ist. Beobachter befürchten, dass sich das Unternehmen durch die zahlreichen Übernahmen verhoben haben könnte./men/tav/jha/