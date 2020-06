Kreise: US-Finanzinvestor will zwei Sitze im Commerzbank-Aufsichtsrat

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank bekommt einem Bloomberg-Bericht zufolge Ärger mit dem zweitgrößten Aktionär.



Der seit Sommer 2017 an der Bank beteiligte Finanzinvestor Cerberus sei mit der Führung der Bank sehr unzufrieden und wolle deshalb zwei Sitze im Aufsichtsrat, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf einen am Dienstag verschickten Brief des Finanzinvestors an das Aufsichtsgremium der Bank.

Die Forderung des US-Investors könnte bereits bei der Aufsichtsratssitzung am kommenden Mittwoch ein Thema sein. Eine Sprecherin der Bank habe die Informationen nicht kommentiert, hieß es in dem Bericht weiter. Der Kurs der Commerzbank-Aktie ist seit dem Einstieg von Cerberus um fast 60 Prozent gefallen. Cerberus ist der Bloomberg-Datenbank zufolge mit rund 5 Prozent an der Commerzbank beteiligt und damit nach dem Staat, der knapp 16 Prozent hält, der zweitgrößte Aktionär./zb/jha/