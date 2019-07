Kreise: USA darf Zölle auf EU-Waren von 5 bis 7 Milliarden US-Dollar erheben

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Welthandelsorganisation (WTO) wird laut einem Agenturbericht den USA im Flugzeugstreit mit der EU die Erhebung von Zöllen auf Gütern in einem Volumen von fünf bis sieben Milliarden Dollar gestatten.



Die Nachrichtenagentur Bloomberg beruft sich am Montag auf zwei ungenannte Vertreter europäischer Regierungen. US-Präsident Donald Trump hatte der EU wegen verbotener Flugzeugsubventionen mit milliardenschweren Sonderzöllen gedroht, worauf die EU Vergeltungszölle androhte.

Hintergrund der gegenseitigen Drohungen ist ein seit 15 Jahren laufender WTO-Streit, in dem sich die USA und EU jeweils illegale Bezuschussungen für ihre rivalisierenden Luftfahrtriesen Boeing und Airbus vorwerfen. Die US-Regierung wartet auf eine abschließendes Urteil der WTO. Die US-Regierung war zuletzt von einem Volumen von elf Milliarden Euro ausgegangen. Laut Bloomberg erwartet einer der europäischen Regierungsvertreter eine sofortige Einführung von Zöllen durch die USA, falls die WTO grünes Licht gibt.

Die Zölle könnten sich auf Hubschrauben und Flugzeugteile beziehen. Betroffen sein könnten auf Güter wie Käse, Oliven, Nudeln und Whisky. Die Zölle kämen zusätzlich zu den bereits bestehenden Zöllen auf Stahl und Aluminium. /jsl/fba