Kreise: Trump plant Strafzölle gegen China im Volumen von 50 Milliarden Dollar

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Vorgehensweise gegen seiner Meinung nach unfaire Handelspraktiken Chinas laut informierten Personen massiv verschärfen.



Der Präsident plane Strafzölle in einem Volumen von etwa 50 Milliarden US-Dollar, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Person, die mit den Maßnahmen vertraut sei. Mit den Zöllen wolle der Präsident verstärkt gegen den Diebstahl geistigen Eigentums durch China vorgehen, hieß es weiter.

Wie Bloomberg weiter unter Berufung auf die Quelle berichtet, zielen die Maßnahmen des US-Präsidenten auf mehr als 100 verschiedene Waren, die in China hergestellt werden. Das Volumen der geplanten Strafzölle orientiere sich am Ausmaß des Schadens, der nach Einschätzung der USA durch den Diebstahl geistigen Eigentums durch chinesische Unternehmen entstehe.

Am Mittwoch hatte das Weiße Haus mitgeteilt, dass Trump im Laufe des Donnerstags ein Maßnahmenpaket im Kampf gegen aus seiner Sicht unfaire Handelspraktiken Chinas bekanntgeben wird. Das Paket soll Zölle und andere Maßnahmen im Milliardenvolumen enthalten, hieß es in der offiziellen Mitteilung./jkr/jha/