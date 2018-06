Kreise: Trump erlässt Milliarden-Strafzölle gegen China

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA werden Berichten zufolge an diesem Freitag gegen China Strafzölle für Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar verhängen.



Präsident Donald Trump habe diese Entscheidung am Donnerstag nach Beratungen mit seinen engsten Handelsberatern getroffen, berichteten die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen in der Nacht zu Freitag. Es sei aber unklar, wann die Zölle tatsächlich wirksam werden.

Noch am Donnerstag hatte China das Weiße Haus deutlich vor Strafzöllen gewarnt. Etwaige Wirtschafts- und Handelsabkommen, über die beide Regierungen verhandelt haben, würden in diesem Fall nicht zustandekommen. Peking hatte klargemacht, dass man keine Angst vor einem Handelskrieg habe und mit Strafen im gleichen Umfang reagieren wolle.

Bisher war offen gewesen, ob Trump die Zölle tatsächlich am Freitag bekanntgeben oder eine Entscheidung womöglich in die nächste Woche verschoben würde./ki/DP/zb