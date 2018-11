Kreise: Treffen deutscher Automanager im Weißen Haus am Dienstag

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Chefs der drei großen Autobauer Volkswagen , Daimler und BMW nehmen offenbar an einem Treffen mit dem Weißen Haus teil.



Der genaue Zeitplan könne noch verändert werden, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Herbert Diess, Dieter Zetsche und Harald Krüger würden sich mit US-Regierungsvertretern treffen, hieß es. Zuvor hatte das "Handelsblatt" (HB) berichtet, die Einladung komme vom US-Botschafter in Berlin. Richard Grenell teilte den Konzernen dem HB zufolge mit, dass an den Gesprächen der US-Handelsbeauftragte Robert Lightizer und Wirtschaftsminister Wilbur Ross teilnehmen würden.

US-Präsident Donald Trump droht der EU mit Strafzöllen von bis zu 25 Prozent auf Autoimporte, falls sie nicht ihre Handelsbarrieren für US-Produkte beseitigt. Während die Autobauer einen Dialog begrüßen würden, fühlten sie sich gleichzeitig unbehaglich, sich in die Verhandlungshoheit der Europäischen Union beim Thema Zölle einzumischen, schreibt Bloomberg. Sie stünden daher in engem Kontakt mit der Bundesregierung. Sprecher für Volkswagen, Daimler und BMW wollten die Informationen nicht kommentieren./nas/stk