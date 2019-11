Kreise: Thyssenkrupp beauftragt Bank mit Untersuchung von Industrial Solutions

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp könnte sich Kreisen zufolge zu Änderungen bei seiner Sparte Industrial Solutions entschließen.



Das Unternehmen habe die US-Bank Citigroup mit der Untersuchung des Geschäfts rund um industrielle Anlagen und Systeme beauftragt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Sparte könnte vollständig oder in Teilen das Interesse von Wettbewerbern oder Investmentfirmen wecken, hieß es weiter. Vertreter von Thyssenkrupp und Citigroup wollten auf Bloomberg-Anfrage zu der Angelegenheit keine Stellung nehmen.

An der Börse bleiben Anleger zunächst gelassen. Der Kurs der Thyssenkrupp-Aktie bewegte sich auf der Handelsplattform Tradegate kaum./he/edh