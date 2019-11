Kreise: Thermo Fisher erwägt Übernahme von Qiagen

Weitere Suchergebnisse zu "Thermo Fisher Scientific Inc.":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Gendiagnostik- und Biotechkonzern Qiagen könnte bald in US-Hände fallen.



Der Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific habe das Unternehmen wegen einer möglichen Übernahme angesprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. An der Börse ist Qiagen derzeit mehr als sieben Milliarden US-Dollar wert.

Im New Yorker Handel feierten die Anleger schon vor. Der Aktienkurs von Qiagen legte zuletzt um mehr als acht Prozent zu.

Beide Unternehmen konnten für eine Stellungnahme zunächst nicht erreicht werden. Es gebe keine Gewissheit, dass es zu einer Transaktion komme, hieß es in den Kreisen weiter. Andere Bieter für Qiagen könnten zudem auf den Plan treten./he/tih