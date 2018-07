Kreise: Tesla schafft Produktionsziel für Model 3

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

PALO ALTO (dpa-AFX) - Der Elektroautobauer Tesla hat bei seinem Massen-Produkt Model 3 offenbar eine wichtige Marke geschafft.



In der letzten Woche des zweiten Quartals sei es erstmals gelungen, mehr als 5000 Exemplare des Autos fertigzustellen, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Montag aus einer E-Mail, die Tesla-Chef Elon Musk an die Belegschaft geschrieben habe. Damit erreichte das Unternehmen das Ziel ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant. Tesla sei nun "ein richtiges Autounternehmen", schrieb Musk.

Die Frage ist nun, ob der Autobauer diese Produktionsrate dauerhaft halten kann. Musk schrieb, im kommenden Monat könnten es sogar 6000 Autos werden. Um das Ziel von 5000 Model 3 zu erreichen, hatte Tesla eine weitere Montagelinie neben der Fabrik in Fremont in einem großen Zelt einrichten lassen.

Dabei hatte er eingeräumt, dass Tesla auch bei 5000 Fahrzeugen pro Woche rund zwei Jahre brauchen würde, um die bisherigen Vorbestellungen über rund eine halbe Million Autos des Typs abzuarbeiten./stw/she