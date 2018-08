Kreise: Tesla investiert fünf Milliarden US-Dollar in Fabrik in China

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

SHANGHAI (dpa-AFX) - Der Elektroauto-Hersteller Tesla will Kreisen zufolge fünf Milliarden US-Dollar in seine geplante Fabrik in China investieren.



Das Geld wolle Tesla in China aufnehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person.

Den Informationen zufolge soll in der neuen Fabrik nahe Shanghai von 2020 an das neue Model 3 gebaut werden. China ist der zweitgrößte Markt für Tesla nach den USA und weltweit gesehen der größte für Elektroautos. Der Produktionsstandort in China war für Tesla angesichts des Handelsstreits zwischen den USA und China noch dringlicher geworden. Zuletzt musste die Firma die Preise um mehrere zehntausend Dollar erhöhen, um Strafzölle aufzufangen./she/mne/jha/