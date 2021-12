Kreise: Telekom-Chef Höttges vor Vertragsverlängerung

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

BONN (dpa-AFX) - Telekom-Chef Tim Höttges steht vor einer Vertragsverlängerung. Der Aufsichtsrat des Unternehmens will auf seiner Sitzung am Mittwoch beschließen, dem 59-Jährigen einen bis Ende 2026 gültigen Vertrag zu geben, wie die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen erfuhr. Der alte Vertrag läuft noch bis Ende 2023 - die Amtszeit wird also um drei Jahre verlängert. Zudem will das Kontrollgremium den Weg für einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ebnen: Der bisherige Post-Vorstandsvorsitzende Frank Appel soll auf der Hauptversammlung im Mai in den Aufsichtsrat der Telekom gewählt werden. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet./wdw/DP/stk