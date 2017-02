Kreise: Singapurs Staatsfonds unterstützt Stada-Bieter Advent

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

SINGAPUR (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Advent hat sich im Bieterrennen um den Arzneimittelhersteller Stada Unterstützung aus Singapur besorgt.



Der Staatsfonds von Singapur (GIC) will sich als Co-Investor an einem Gebot für den Konzern aus Bad Vilbel beteiligen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Advent wollte sich auf Anfrage von Bloomberg zu dem Thema nicht äußern. GIC war laut der Nachrichtenagentur für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Mittlerweile buhlen drei Interessenten um den Arzneimittelhersteller Stada. Neben Advent bietet auch der Konkurrent Cinven für den Pharmakonzern sowie ein unbekannter dritter Investor. Dieser bietet 58 Euro je Stada-Aktie. Nach Informationen des "Manager Magazins" soll es sich um die Beteiligungsgesellschaft Bain Capital handeln. Zuvor hatte der Finanzinvestor Cinven ein Gebot von 56 Euro je Aktie in Aussicht gestellt. Ein Angebot von Advent liegt offiziell bislang nicht vor./ees/jha/fbr