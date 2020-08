Kreise: Siemens treibt Flender-Abspaltung voran

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

LONDON (dpa-AFX) - Siemens treibt den Ausstieg bei seiner Antriebstochter Flender voran.



Eine Abspaltung könnte Flender mit mehr als 1,5 Milliarden Euro bewerten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Siemens habe mit der Bank of America und Citigroup die Investmentbanken ausgewählt, die den Spin-off begleiten. In einer solchen Abspaltung bekommen die Aktionäre des Mutterkonzerns Papiere der Tochter ins Depot gelegt.

Siemens prüfe zugleich einen Verkauf der Tochter an Private-Equity-Fonds, berichtet Bloomberg weiter. Siemens hatte eine mögliche Abspaltung im Mai angekündigt. Für die Münchener ist es einer von vielen Schritten in der zunehmenden Konzentration auf Zukunftsfelder wie Digitalisierung, Automatisierung und Infrastruktur. In dem Zuge plant Siemens auch die Abspaltung der Energiesparte Ende September./fba/jha/