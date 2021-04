Kreise: Siemens Healthineers erwägt Verkauf der Ultraschallsparte

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Siemens -Tochter Siemens Healthineers erwägt Kreisen zufolge einen Verkauf seines Ultraschall-Geschäfts.



Die Sparte könnte mit etwa einer Milliarde US-Dollar bewertet werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Überlegungen dauerten noch an, die Bewertung könnte sich ändern und es gebe keine Gewissheit, dass es zu einer Transaktion komme, hieß es weiter. Ein Unternehmenssprecher habe sich zu einem möglichen Verkauf nicht äußern wollen.

Der Aktienkurs von Siemens Healthineers reagierte nur kurz sichtbar auf die Neuigkeiten. Aus dem Handel im Xetra-Hauptgeschäft ging das Papier mit einem Minus von 0,57 Prozent auf 46,98 Euro./he/fba