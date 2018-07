Kreise: Seehofer bietet Rücktritt an

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Horst Seehofer hat als Konsequenz aus dem Streit um die Flüchtlingspolitik seinen Rücktritt als Bundesinnenminister und Parteivorsitzender angeboten. Dies habe Seehofer in der Sitzung von CSU-Vorstand und -Bundestagsabgeordneten angekündigt, heißt es in Medienberichten. Unter anderem will die "Berliner Zeitung" dies aus CDU-Kreisen erfahren haben.

Seehofer wollte später am Abend eine "persönlich Erklärung" abgeben.

